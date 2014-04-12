أردوغان المنتقم: تويتر يتهرب من الضرائب وسنلاحقه

اتهم رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، موقع "تويتر" بالتهرب الضريبي، في أعقاب استخدام موقع التواصل الاجتماعي هذا لنشر عدد من التسريبات التي اتهمت مقربين منه بالضلوع في فضائح فساد.

وقال أردوغان في تصريحات متلفزة: "إن تويتر ويوتيوب وفيسبوك شركات دولية تأسست لكسب الربح"، مضيفاً أن "تويتر في نفس الوقت متهرب من الضرائب وسوف نلاحقه".

وتابع: "على هذه الشركات، ككل الشركات الدولية، أن تحترم الدستور والقوانين والقواعد الضريبية في بلادي".

وكانت حكومة أردوغان حجبت في 20 مارس الماضي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ما أثار غضب حلفاء تركيا في الحلف الأطلسي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية التي رأت في ذلك ضربة للديمقراطية في الدولة الطامحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

واضطرت أنقرة إلى رفع الحظر عن "تويتر" في 3 أبريل الحالي بعد قرار للمحكمة العليا في تركيا اعتبر أن حظره يشكل انتهاكاً للحق في حرية التعبير.

وانتقد أردوغان مجدداً، اليوم السبت، قرار المحكمة هذا. وقال: "نحن ملتزمون بقرار المحكمة حول "تويتر"، لكنني أقول مجدداً، لا أحترمه".

وانتقد أردوغان المحكمة الدستورية "لدفاعها عن القانون التجاري للشركات الدولية بدل الدفاع عن دولتها". وأضاف: "هذا يعني تدخلاً في السياسة".

ورأى رئيس الوزراء أيضاً أن للمحكمة العليا "شهية متنامية على التدخل في الحياة السياسية"، مضيفاً: "قلت دائماً هذا الأمر. من يريدون ممارسة السياسة عليهم أن يغادروا مناصبهم ويخلعوا ثوب القضاء ويمارسوا السياسة في إطار الأحزاب السياسية".

وتحايل عدد كبير من مستخدمي "تويتر" الأتراك المقدر عددهم بـ12 مليوناً، على الحجب عبر إرسال تغريدات عبر الرسائل النصية أو عبر شبكات أخرى.