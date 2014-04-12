إحدى "إماراتيات لندن" فقدت عينها و95% من نشاط دماغها

أكدت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، أن إحدى الشقيقات الإماراتيات الثلاث اللواتي هوجمن في غرفتهن في أحد فنادق لندن خلال ما يشتبه بأنه عملية سرقة، الأحد الماضي، فقدت عينها ولم تعد تمتلك سوى 5% من وظائف دماغها.

وتعرضت الشقيقات الثلاث لهجوم وحشي بالمطرقة في غرفتهن في فندق "كامبرلاند" المصنف أربع نجوم في ساعة مبكرة من الأحد الماضي.

مثل بريطاني أمام المحكمة، اليوم السبت، ووجهت له ثلاثة اتهامات بمحاولة القتل وتهمة السرقة المشددة، فيما وجهت لثلاثة رجال آخرين تهمة حيازة سلع مسروقة.

وتم حبس فيليب سبينس (32 عاماً) من لندن المتهم في الهجوم، بعد مثوله أمام محكمة غرب لندن السبت.

وخارج المحكمة، قدمت الشرطة معلومات عن حالة الضحايا وجميعهن في الثلاثينات من العمر جئن إلى لندن في رحلة تسوق.

وقال المفتش آدم غابوس: "الضحية الرئيسية تعاني من إصابة في الرأس تشكل تهديدا على حياتها وفقدت عينها اليسرى وكمية كبيرة من الدم".

وأضاف: "شخص الأطباء أن لديها 5% فقط من وظائف الدماغ رغم أن أعضاءها الأخرى تعمل بشكل جيد"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتعرضت الشقيقة الثانية لكسرين في الجمجمة، وأصيبت بكسر في ذراعها اليسرى وبكسر في عظم الوجه، ومن المتوقع أن تخضع لعمليتين الأسبوع القادم.

والشقيقة الثالثة أصيبت بكسر في الجمجمة وبتمزق في طبلة الأذن اليسرى. وخرجت من المستشفى الثلاثاء الماضي، لكن أعيد إدخالها في اليوم التالي بعد إصابتها بآلام حادة في الرأس.

وكان ثلاثة أطفال نائمين في غرفة متصلة عند وقوع الهجوم، لكنهم لم يتعرضوا لأذى.

وسرقت من الإماراتيات الثلاث مقتنيات تتجاوز قيمتها ألف جنيه إسترليني (2000 دولار)، وسحبت أموال بقيمة 3000 جنيه (6000 دولار) من إحدى البطاقات المصرفية لواحدة من الضحايا.