تبرئة الرضيع الباكستاني من تهمة الشروع في القتل

قال محامون إن قاضياً باكستانياً أسقط تهمة الشروع في القتل ضد رضيع في شهره التاسع اليوم، السبت، في قضية سلطت الأضواء على قصور في القانون الجنائي في باكستان.

ومثل الرضيع موسى خان أمام المحكمة في مدينة لاهور يحمله جده، وهو يرضع من زجاجة الحليب.

واتهم الرضيع وأفراد بالغون في أسرته الشهر الحالي بالشروع في قتل رجل شرطة بعد اشتباكات بين أسرته ورجال الشرطة، وموظفي شركة الغاز الذين كانوا يحاولون تحصيل المبالغ المتأخرة.

وقال المحامي عرفان صادق: "أبلغت الشرطة المحكمة أن توجيه الاتهام لموسى في قضية الهجوم على رجال الشرطة وموظفي شركة الغاز كان خطأ بشريا، وأن موسى غير مطلوب".

وأثارت صور التقطت للرضيع في جلسة سابقة للمحكمة وهو يبكي أثناء أخذ بصماته موجة من السخرية.



