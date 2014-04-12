سويسرا تخطر فلسطين بقبولها طرفاً في اتفاقيات جنيف

أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم السبت، استلامه إخطاراً من المجلس الفيدرالي السويسري بنفاذ قبول دولة فلسطين طرفاً سامياً لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولها الإضافي.

يذكر أن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية هي نصوص أساسية في القانون الدولي الإنساني.

بحسب هذه الرسالة، ستصبح دولة فلسطين عضواً كاملاً في 11 ميثاقاً اعتباراً من يوم 2 مايو المقبل، وعضواً كاملاً في ميثاق حماية الطفل اعتباراً من 7 مايو المقبل، وعضواً كاملاً في الميثاق ضد الإبادة الجماعية في 2 يوليو المقبل.

وقال المالكي في بيان إن "قبول دولة فلسطين طرفاً في جميع هذه الاتفاقيات يشكل أحد أهم أدواتنا الرئيسية في استخدام ترسانة القانون الدولي للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

كما أشار إلى "المسؤوليات الجسام" التي ستقع على عاتق المؤسسات الفلسطينية بعد قبول الأمم المتحدة فلسطين طرفاً في هذه الاتفاقيات، مؤكداً جاهزية وزارته للتعامل مع هذا التطور.

ودعا المجتمع الدولي إلى معاقبة الدول التي لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية، والتي باتت فلسطين جزءاً منها.