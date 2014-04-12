القبض على سياسي إيطالي قريب من المافيا.. في بيروت

اعتقلت الشرطة اللبنانية، اليوم السبت، حليفا سياسيا قديما وصديقا لرئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلسكوني، بعدما تم الإعلان عن هروبه الأسبوع الماضي.

ويحاكم السيناتور السابق مارتشيلو ديلوتري، الذي شارك برلسكوني في تأسيس "حزب إيطاليا‭ ‬إلى الأمام" عام 1994، حالياً في قضية تآمر مع المافيا في إيطاليا، ومن المقرر أن يصدر يوم الثلاثاء المقبل حكم نهائي في هذه القضية.‬ وقد توارى المتهم عن الأنظار مؤخراً، وفقدت الشرطة أثره.

ومن جهتها، أعلنت محكمة مدينة باليرمو الإيطالية، أمس الجمعة، أن ديلوتري يعتبر هاربا.

وصدر أمر اعتقال في حق ديلوتري في 8 أبريل، جاء فيه أن المتهم غادر إيطاليا في منتصف مارس الماضي، وأن هاتفه المحمول رصد في بيروت في 3 أبريل.

واليوم السبت، كشف وزير الداخلية الإيطالي، انجلينو ألفانو، على هامش تجمع سياسي في روما، أنه "ألقي القبض على ديلوتري وهو الآن في مركز للشرطة اللبنانية".

وأشار ألفانو إلى أن روما تطلب "بحسب ما هو طبيعي ومنطقي" تسليم ديلوتري إلى إيطاليا. وعاد وزير العدل اندريا اورلاندو، السبت، إلى روما للتوقيع على الطلب.

ومن جهتها، أوضحت قوى الأمـن الداخلي اللبناني أنه تم توقيف ديلوتري "في أحد فنادق بيروت" بموجب مذكرة دولية صادرة عن "الإنتربول" بجرم "الانتماء إلى منظمة إجرامية".

وكان مسؤول قضائي لبناني رفيع المستوى أكد لوكالة "فرانس برس" وجود اتفاقيات تسليم بين بيروت وروما، لكنه رفض التعليق على معلومات نشرتها وسائل إعلام إيطالية تزعم أن ديلوتري سافر بجواز سفر دبلوماسي لبناني.

وكان ديلوتري قد أوضح في بيان عن طريق محاميه، جيوسيبي جي بيري، أمس الجمعة، أنه غادر البلاد لإجراء اختبارات طبية، ولينال قسطا من الراحة بعد أن أجريت له عملية قسطرة قبل بضعة أسابيع، ولم يفصح عن مكان وجوده في تلك الفترة.

وقال جي بيري، اليوم السبت، إنه لم يتحدث مع موكله منذ احتجازه، لكنه توقع أن تطلب إيطاليا تسليمه، مضيفاً أن ديلوتري سيوكل على الأرجح محاميا لبنانيا لمساعدته.

ومن جهته، أوضح المتحدث باسم السفارة الإيطالية في لبنان، أنتوني ريغيتي، أن السفارة "ستقدم المساعدة القنصلية المعتادة" لديلوتري.