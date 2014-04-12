أوكرانيا تبدأ تحرير بلدة من قبضة انفصاليين

أكد وزير الداخلية الأوكراني، أرسين أفاكوف، اليوم الأحد، أن قوات الأمن الأوكرانية شنت عملية "لمكافحة الإرهاب" لإنهاء قبضة الانفصاليين على بلدة بشرق البلاد.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن أفاكوف قوله على "فيسبوك": "بدأت عملية لمكافحة الإرهاب في سلافيانسك، ويوجهها مركز مكافحة الإرهاب في جهاز أمن الدولة بأوكرانيا. وجرى جلب قوات من كل الوحدات الأمنية في البلاد".

ودعا الرئيس الأوكراني الانتقالي، ألكسندر تورتشينوف، مساء السبت، إلى عقد اجتماع أمني طارئ، تزامناً مع معارك في مدن عدة في شرق البلاد الناطق بالروسية، وفق ما أعلن وزير الداخلية أرسين أفاكوف.

واستنكر أفاكوف على صفحته على موقع "فيسبوك" ما اعتبره "عدواناً من قبل الاتحاد الروسي".

وبحسب الوزير، فإن المعارك تجري خصوصا في كراماتورسك، في إقليم دونيتسك، حيث "فتح مجهولون النار على الإدارة المحلية وردت الشرطة. وتبادل إطلاق النار مستمر".

وفي كراسني ليمان، في إقليم دونيتسك أيضا، هاجم "مقاتلون مسلحون" الشرطة مزودين بـ"أسلحة روسية الصنع من طراز إيه كاي 100، تملكها القوات المسلحة الروسية فقط"، وفق وزير الداخلية.

وكتب أفاكوف، الذي لم يشر إلى وقوع ضحايا، أن "السلطات الأوكرانية تعتبر أحداث هذا اليوم عدواناً خارجياً من قبل الاتحاد الروسي".

وقد سيطر ناشطون موالون لروسيا، السبت، في شكل شبه كامل على مدينة سلافيانسك، كما اقتحم متظاهرون مركز الشرطة في مدينة دونيتسك.