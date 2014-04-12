مقتل جندي في كمين استهدف مركبة للجيش اليمني بحضرموت

قتل جندي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، اليوم السبت، في كمين نصبه مسلحون مجهولون استهدف مركبة تموين للجيش في مدينة تريم بمحافظة حضرموت، أحد معاقل تنظيم القاعدة بجنوب شرق اليمن.

وأفاد مصدر أمني بأن "قوة عسكرية أخرى اشتبكت مع المسلحين في المنطقة بعد الكمين قبل أن يتمكنوا من الفرار".

وتتعرض عناصر الشرطة والجنود لهجمات متكررة في اليمن حيث ينشط تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب.

وأكد مسؤول عسكري مؤخراً أن القاعدة تحصنت في محافظة حضرموت، حيث أقامت مخابئ ومعسكرات تدريب بعدما طردها الجيش اليمني من محافظة أبين العام 2012.