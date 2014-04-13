إسرائيل تستولي على أكبر مساحة من "الضفة" في تاريخها

كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، الأحد، استيلاء إسرائيل على أراض جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قد تعقد الجهود الرامية لتمديد محادثات السلام المتعثرة مع الفلسطينيين.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع أعلنت ما يقرب من 250 فدانا من الأراضي في تكتل جوش عتصيون جنوب القدس "أراضي حكومية".

وأكدت الصحيفة ذات الاتجاه اليساري، أن عملية الاستيلاء هذه هي الأكبر منذ سنوات، وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى توسيع عدة مستوطنات، وإعطاء ترخيص لموقع استيطاني شيد بدون موافقة الحكومة الإسرائيلية عام 2001.

ويستند الإجراء الذي لم يصل إلى حد ضم هذه الأراضي لدولة إسرائيل إلى تفسير إسرائيلي لقانون إبان الحكم العثماني يجيز مصادرة مساحات من الأراضي ظلت لسنوات متتالية بدون زراعة أو فلاحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار تم إبلاغه لشيوخ القرى الفلسطينية القريبة الأسبوع الماضي، كما تم إبلاغ هؤلاء أن أمامهم 45 يوما لاستئناف القرار.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت عملية الاستيلاء جزءا من العقوبات التي بدأت إسرائيل في فرضها ردا على توقيع الفلسطينيين في الأول من أبريل على 15 وثيقة للانضمام إلى معاهدات واتفاقيات دولية خلال الأزمة الراهنة في مفاوضات السلام التي ترعاها واشنطن.

واتهمت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل بمحاولة نسف فرص السلام من خلال "تصعيد هستيري" للأنشطة الاستيطانية.

وقالت عشراوي لوكالة "رويترز": "هذا هو الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية. هذه حكومة معادية للسلام تقوم بخطوات خطيرة جدا لها أبعاد استراتيجية".

وكان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قد كشف الأسبوع الماضي أن طرح إسرائيل مناقصات لبناء 708 وحدات سكنية للمستوطنين في القدس الشرقية هو السبب المباشر للانهيار الوشيك للمحادثات التي بدأت في يوليو الماضي.

ومن جهتها، أوضحت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان بموقعها على الإنترنت أن 120 مستوطنة شيدت في الضفة الغربية منذ احتلالها عام 1967، منها 90 مستوطنة على الأقل مقامة على ما توصف بأنها "أراض حكومية".