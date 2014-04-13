اشتباكات في الأقصى بين الفلسطينيين وشرطة إسرائيل

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين اندلعت اليوم الأحد في المسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة. واندلعت الاشتباكات عندما قامت الشرطة الإسرائيلية بفتح باحات الحرم لزيارات غير المسلمين.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية في بيان إلى أنه تم اعتقال فلسطينية بتهمة الإخلال بالنظام، بينما أصيب رجلا شرطة إسرائيليان بجروح طفيفة.

يذكر أنه غالباً ما يستغل يهود متطرفون سماح الشرطة الإسرائيلية بدخول السياح الأجانب لزيارة الأقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر عليه، للدخول إلى المسجد الأقصى لممارسة شعائر دينية والإجهار بأنهم ينوون بناء الهيكل مكانه.

ويعتبر الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين. في حين يعتبر اليهود حائط المبكى، الذي يحد الحرم القدسي من الجهة الغربية، آخر بقايا المعبد اليهودي (هيكل سليمان) الذي دمره الرومان في العام 70.