العراق.. تيار الصدر يرشح علي دواي مكان المالكي

رشحت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري محافظ ميسان علي دواي رسمياً لرئاسة الوزراء. وقال مصدر في الكتلة إن مجلس أمناء كتلة الأحرار اتفق على ترشيح دواي لرئاسة الوزراء. ونشر عدد من أنصار التيار الصدري في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صوراً لمحافظ ميسان، معلقين عليها بالعبارة التالية "مرشحنا لرئاسة الوزراء".

يُذكر أنه سبق لدواي أن شغل منصب رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة. وقد أثارت إنجازاته وشخصيته المتواضعة إعجاب الكثير من العراقيين. كما قامت جريدة "لوس أنجلوس تايمز" بترشيحه كأفضل شخصية حكومية محلية في الشرق الأوسط لعام 2012، في مجال العمل وتقديم الخدمات.

وفي سياق آخر، أفاد مراسل قناة "العربية" بأن السيد علي السيستاني ومقتدى الصدر أكدا عقب لقائهما في النجف اليوم الأحد ضرورة المشاركة في الانتخابات النيابية نهاية الشهر.



