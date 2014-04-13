بريطانيا تحقق في سيطرة إسلاميين على 15 مدرسة

أرسلت الحكومة البريطانية محققين إلى 15 مدرسة في برمنغهام بوسط بريطانيا، يشتبه بأنها باتت تحت سيطرة إسلاميين متطرفين، وفق ما أعلنت وزارة التربية، الأحد.

وتحوم الشكوك حول تلك المدارس إثر رسالة مجهولة المصدر تلقتها بلدية برمنغهام قبل بضعة أشهر تفيد بأن إسلاميين يعملون على تغيير الهيئات الإدارية في أربع مدارس عامة بهدف فرض أفكارهم.

وسرت أيضا مزاعم عن تمييز بين الفتيان والفتيات داخل الصفوف، وعن ترهيب معنوي يتعرض له الموظفون غير المسلمين.

ودفعت القضية وزير التربية البريطاني، مايكل غوف، إلى إصدار أمر بالتحقيق حول 15 مدرسة في برمنغهام، ثاني المدن البريطانية، والتي يشكل المسلمون 22% من سكانها.

وقالت متحدثة باسم وزارة التربية إن "الاتهامات التي تطاول مدارس عدة في برمنغهام خطيرة للغاية".

وأضافت: "نحقق في كل العناصر التي جمعتها اوستفيد (المؤسسة المكلفة بالتحقيق في المؤسسات التربوية) وبلدية برمنغهام والشرطة".

وتابعت أن "إجراء هذه التحقيقات في شكل محايد ومن دون أفكار مسبقة هو أمر أساسي".

وهذا الشهر، أعرب عشرة نواب من برمنغهام عن قلقهم حيال الموضوع في رسالة وجهوها إلى وزير التربية.

لكن ديفيد هيو، الذي يتولى إدارة العديد من المدارس المشتبه بها، نفى هذه الاتهامات، وأكد لـ"بي بي سي" هذا الأسبوع أنه على مدى 15 عاما من عمله، لم يواجه يوما "أي شكوى من تطرف".