زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب "جزر سليمان"

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً بقوة 7.6 درجة ضرب منطقة قرب جزر سليمان في جنوب المحيط الهادي السبت (صباح الأحد بالتوقيت المحلي).

وأصدر مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادي تحذيرا من موجات مد عاتية (تسونامي) لكل من جزر سليمان وغينيا الجديدة وكاليدونيا الجديدة والمناطق المحيطة بها.

ويسري التحذير من موجات المد في فيجي وأستراليا وإندونيسيا وجزيرة جوام والمناطق القريبة.

وكانت هيئة المسح الأميركية قالت في وقت سابق، إن قوة الزلزال بلغت 8.3 درجة، وإن مركزه يقع على بعد 100 كيلومتر جنوب "كيرا كيرا" في جزر سليمان على عمق 29 كيلومترا.