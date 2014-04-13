عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب "جزر سليمان"

المصدر: العربية.نت، رويترز
رابط مختصر

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً بقوة 7.6 درجة ضرب منطقة قرب جزر سليمان في جنوب المحيط الهادي السبت (صباح الأحد بالتوقيت المحلي).

وأصدر مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادي تحذيرا من موجات مد عاتية (تسونامي) لكل من جزر سليمان وغينيا الجديدة وكاليدونيا الجديدة والمناطق المحيطة بها.

ويسري التحذير من موجات المد في فيجي وأستراليا وإندونيسيا وجزيرة جوام والمناطق القريبة.

وكانت هيئة المسح الأميركية قالت في وقت سابق، إن قوة الزلزال بلغت 8.3 درجة، وإن مركزه يقع على بعد 100 كيلومتر جنوب "كيرا كيرا" في جزر سليمان على عمق 29 كيلومترا.

كلمات دالّة

#زلزال, #مسح جيولوجي, #جزر سليمان, #هزة, #تسونامي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر