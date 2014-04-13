غزة.. "وقود" يخرج من أسطح المنازل!

من بيوت متراصة في أزقة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة يبرز سطح منزل عائلة أبومحمود مختلفاً. فقد حلّت الأنابيب القصيرة الرفيعة والمغلفة بأوراق الألومنيوم مكان حبال غسيل الملابس المنتشرة عادة في المخيمات. رائحة مختلفة تنتشر في تلك المساحة الصغيرة، إنه الوقود الذي يستخرج من سطح منزل "أبومحمود".

أما صانع الوقود هذا، فكهل فلسطيني حاصل على دبلوم هندسة كهربائية في السبعينيات، قرر مع ابنه الشاب محمود الذي اكتفى بشهادة الثانوية العامة، خوض تجربة استخراج الوقود في ظل الحاجة الماسة له في قطاع غزة، حيث الكميات منه محدودة وأسعاره باهظة، تقسم ظهر سكان القطاع ذوي الغالبية الفقيرة المحاصرة.

وتعليقاً على تجربته يقول أبومحمود: "كانت لدينا تجارب في مجالات أخرى لم تر النور، ولكن لجهة استخراج الوقود كان لدينا إصرار أكبر، لذا لجأنا إلى الإنترنت وجهتنا الوحيدة للمعرفة والتعلم، وحصلنا على الوقود".

أما العمل فاستغرق 8 أشهر من البحث المتواصل أدى في النهاية إلى توصل أبومحمود إلى استخراج الوقود عبر استخدام كيلو ونصف من قطع البلاستيك المفروم لإنتاج لتر من الوقود. وعن الطريقة يشرح أبومحمود أنه "يقوم بحرق مادة البلاستيك وإعادتها إلى صيغتها الأولى ومن ثم استخراج مادة البيوديزل أي البنزين المخلوط بالديزل".

ففي إحدى زوايا سطح منزله أشعل نيران موقده ووضع فوقها وعاء لتسخين البلاستيك، وربط به أنابيب يسير فيها البخار ليصل إلى جهاز التقطير، لينساب بعدها وقوداً سائلاً.

وعلى الرغم من أن ما تنتجه العائلة لازال يسيراً، إلا أنه يمكنهم من ملء المولد الكهربائي، بحسب ما يوضح أبومحمود. ويضيف: "نوزع بعضاً منه على الجيران، حتى أن أصدقائي لا يحتاجون إلى شراء وقود لدراجاتهم النارية، فالمادة المستخرجة تشغل كل آلة تعمل على الديزل".

لا شك أن محاولة أبومحمود تشكل بادرة أمل تحتاج للكثير من الدعم لتتطور، إلا أن محاولات أهالي القطاع في مكافحة أزمات حصارهم رغم المخاطر التي يتعرضون لها، لا زالت مستمرة. ويبقى الأمل في أن تجد تجربة هذه العائلة نوراً يضيء جانباً من حياتهم وحياة مئات الآلاف من سكان غزة.