لقاء فلسطيني إسرائيلي بالقدس بدون مشاركة أميركية

عقد المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون، الأحد، لقاء في القدس الغربية، في محاولة جديدة لإنقاذ مفاوضات السلام المتعثرة.

واستمرت الجلسة 3 ساعات، ولم يتم الإعلان عن نتائجها.

وكان مصدر فلسطيني قال لوكالة "فرانس برس" إن كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، سيلتقي مع وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات ومع مبعوث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخاص إسحق مولخو بعد ظهر الأحد.

وانعقدت الجلسة بدون مشاركة أميركية، حيث إن المبعوث الأميركي الخاص، مارتن إيندك، غادر إلى الولايات المتحدة بسبب عطلة عيد الفصح ويتوقع أن يعود الثلاثاء.

وهذا اللقاء الثنائي ليس الأول من نوعه، فقد عقدت بالسابق لقاءات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بدون مشاركة أميركية، وذلك بطلب من إسرائيل.

كما عقد لقاء فلسطيني-إسرائيلي-أميركي الخميس الماضي، برعاية المبعوث الأميركي مارتين انديك.

وتشهد عملية السلام مأزقا منذ رفضت إسرائيل الإفراج في 29 مارس عن دفعة رابعة وأخيرة من الأسرى الفلسطينيين، مشترطة لذلك تمديد مفاوضات السلام إلى ما بعد 29 أبريل.

وقررت إسرائيل الخميس فرض عقوبات جديدة على الفلسطينيين عبر تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجنيها لمصلحتهم، كرد على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية.

وتبلغ قيمة الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالي 111 مليون دولار شهرياً.