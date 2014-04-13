ممثلون لـ"تويتر" يصلون تركيا للاجتماع بالحكومة

توجه مسؤولون في شركة "تويتر" إلى تركيا للقاء ممثلين للحكومة التي تتهم الشركة الأميركية بالتهرب الضريبي.

وكشف نو ويكسلر، المتحدث باسم "تويتر"، هذه المعلومة في حديث، أمس الأحد، مع وكالة "فرانس برس"، حيث قال: "يمكنني أن أؤكد أن ممثلين لتويتر موجودون في تركيا للقاء أعضاء في الحكومة"، مؤكدا معلومات كانت قد نشرتها الصحف التركية، لكن المتحدث لم يحدد موعد اللقاء ولا هوية المحاورين.

ومن جهتها، تحدثت قناة "إن تي في" التركية الخاصة عن اجتماع سيعقد غدا الاثنين، إلا أنها لم تحدد موضوع اللقاء.

ويأتي الاجتماع على خلفية توتر بين "تويتر" ورئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الذي فتح السبت جبهة هجوم جديدة على الشركة الأميركية.

ففي تصريحات نقلها التلفزيون اتهم أردوغان الموقع بأنه "يتهرب من الضرائب". وأضاف: "سنعالج الأمر" من دون تقديم مزيد من التوضيحات.

وفي مطلع الشهر، أجبرت أنقرة على رفع الحجب عن "تويتر" بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية يعتبر أن حجب الموقع يخالف الحق الدستوري في حرية التعبير.