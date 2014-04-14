مقتل مستوطن إسرائيلي بإطلاق نار في الضفة الغربية

قُتل مستوطن إسرائيلي وأصيب اثنان آخران بجروح، الاثنين، بإطلاق نار على طريق قرب الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي. وهو أول مستوطن إسرائيلي يُقتل في الضفة الغربية منذ بداية هذا العام.

وقالت متحدثة عسكرية لوكالة "فرانس برس" إن "سيارة تقل مستوطنين إسرائيليين تعرضت لإطلاق نار من مسلحين فلسطينيين قرب بلدة ترقوميا في قضاء الخليل، ما أسفر عن مقتل مدني إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين".

وأوضح الجيش أن ركاب السيارة كانوا أفراد عائلة وقد قتل الأب، لافتاً إلى إصابة الأم وأحد الاولاد الأربعة.

ومن جهته، كشف مصدر عسكري لوكالة "رويترز" أن السيارة كانت "تقلّ أسرة لزيارة أقارب عشية عطلة عيد الفصح اليهودي".