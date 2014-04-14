مقتل 3 بإطلاق نار بمركزين يهوديين في كانساس

قالت الشرطة ووسائل إعلام محلية إن ثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق نار بمركزين يهوديين بولاية كانساس، الأحد، وإن شخصاً مشتبهاً به احتجز.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار وقع في مركز الجالية اليهودية في مدينة أوفرلاند بارك بمقاطعة جونسون، وفي مركز إعاشة بقرية شالوم على بعد كيلومترين تقريباً.

وقالت شرطة أوفرلاند بارك إنه توجد ثلاث حالات وفاة مؤكدة، وتم احتجاز شخص، ولم تقدم الشرطة على الفور أي تفاصيل أخرى.

وقالت متحدثة باسم المركز الطبي في أوفرلاند بارك إن المستشفى يعالج صبياً (14 عاماً) أصيب بطلق ناري وفي حالة حرجة.