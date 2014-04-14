نيجيريا.. انفجار ضخم في محطة حافلات قرب العاصمة

أعلن متحدث باسم أجهزة الإغاثة أن انفجاراً قوياً وقع صباح الاثنين في محطة حافلات قريبة من أبوجا، بينما كان عدد كبير من الركاب يستعدون للتوجه إلى العاصمة، ما أدى على ما يبدو إلى وقوع جرحى.

وصرح مانزو أزكيال، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الأزمات لوكالة فرانس برس "لقد وقع انفجار هذا الصباح في نيانيا موتور بارك". وتابع "لقد كان هناك حشود كبيرة في المكان آنذاك، ولذلك نعتقد أنه لا بد من وجود جرحى"، مضيفاً أن ملابسات الانفجار لم تتضح بعد.

وشنت حركة بوكو حرام العديد من الهجمات في أبوجا بعضها عمليات تفجير إلا أن أزكيال قال إن ملابسات الانفجار لم تتضح بعد.

وتوجه مسؤولون أمنيون إلى المكان للوقوف على ملابسات الانفجار.

وتنسب إلى بوكو حرام العديد من الهجمات في شمال ووسط نيجيريا أوقعت آلاف القتلى منذ 2009.

وفي العام 2011 نفذت الحركة كبرى عملياتها وكانت تفجيرا انتحاريا بسيارة مفخخة أمام مبنى تابع للأمم المتحدة في أبوجا، مما أوقع 26 قتيلاً على الأقل، إلا أن غالبية أعمال العنف التي تشنها الحركة مؤخراً تركزت في شمال شرق البلاد.

ويطرح شن هجوم على مشارف العاصمة تساؤلات عن إعلان الجيش أن الحركة ضعفت، ولم تعد لديها القدرة على شن هجمات على أهداف مهمة.