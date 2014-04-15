إصابة "جامع حصى" فلسطيني برصاص إسرائيلي في غزة

أصيب عامل فلسطيني، اليوم الثلاثاء، بنيران الجيش الإسرائيلي شمال بلدة بيت حانون (شمال قطاع غزة).

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة حماس، إن "عاملا يبلغ من العمر 23 عاماً، أصيب إصابة متوسطة الخطورة في قدمه برصاص الاحتلال". ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن الشاب كان يقوم بجمع الحصى قرب معبر إيريز الذي يفصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

يذكر أن عمال جمع الحصي والمزارعين الفلسطينيين يتعرضون باستمرار لإطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء تواجدهم في أراضيهم الزراعية القريبة من السياج الحدودي الفاصل مع إسرائيل.