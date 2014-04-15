اتهام للقاعدة باغتيال مسؤول محلي في اليمن

أعلن مسؤول يمني أن مسلحين اغتالوا، اليوم الثلاثاء، وكيل محافظة البيضاء، متهماً تنظيم القاعدة الذي ينشط في المنطقة بالهجوم.

وقال هذا المسؤول طالباً عدم كشف هويته، إن مسلحين ملثمين مجهولين اغتالوا حسين ديان أمام منزله في البيضاء كبرى مدن المحافظة التي تحمل الاسم نفسه في وسط اليمن، مشيراً إلى أن عملية الاغتيال هذه "تحمل بصمات القاعدة".

وتعد محافظة البيضاء معقلاً لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ويشن مسلحو التنظيم المتمركزون في المناطق الجبلية باستمرار هجمات على قوات الأمن في هذه المنطقة.

وقتل جندي الأسبوع الماضي في هجوم استهدف ثلاث دوريات للجيش.

وتنظيم القاعدة الذي ينشط خصوصا في الجنوب، يكثف هجماته في البلاد بشكل عام وقد أعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف في ديسمبر 2013 مقار وزارة الدفاع اليمنية موقعا 52 قتيلاً.

واستفاد التنظيم من ضعف السلطة المركزية لاسيما خلال حركة الاحتجاج الشعبية ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 2011، لتعزيز سيطرته، خصوصا في جنوب اليمن وشرقه.