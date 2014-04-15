الكويت: فيديوهات المؤامرة مزيفة

أكد رئيس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، للنواب خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمة أن أشرطة الفيديو التي ظهر فيها مسؤولون سابقون يحيكون مؤامرة في الكويت مزيفة.

يُذكر أن قضية الأشرطة التي قد يكون مسؤولون سابقون ضالعين فيها قد هزّت الكويت التي تملك 10% من الاحتياطي النفطي العالمي.

وذكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه في بداية الجلسة السرية استعرض رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح "تقارير جهات خارجية متخصصة تفيد بالتأكيد دون أدنى شك أن جميع التسجيلات الصوتية وأشرطة الفيديو التي فُحصت قد تم العبث بها ولا تمثل نسخة حقيقية أو موثوقاً بها للأحداث المصورة في أشرطة الفيديو والتسجيلات الصوتية التي تم تقديمها من قبل مصدر غير معروف، والتأكيد على أنه تم إزالة مقاطع من التسجيلات الصوتية".

وأضاف أن الحكومة أبلغت النواب بأن كافة التسجيلات ستسلم للنيابة العامة التي تجري حالياً تحقيقاً.

وكان النواب منقسمين حول هذه القضية إذ إن النائب الموالي للحكومة عبدالحميد دشتي صرّح للصحافيين بأن التسجيلات مزيفة، في حين أن النائب المعارض رياض العدساني أكد أنها صحيحة وجدية.

وتشهد الكويت منذ 2006 سجالات سياسية بين الحكومة التي تتولاها عائلة الصباح ومجلس الأمة. وتم منذ ذلك الحين تعيين نحو 10 حكومات وحل مجلس الأمة 6 مرات. وهدأ الوضع منذ يوليو2013 مع تنظيم انتخابات نيابية جديدة فاز فيها مرشحون مقربون من الحكومة.