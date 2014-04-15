حكومة حماس تحكم بسجن 9 من كوادر "فتح"

قضت المحكمة العسكرية التابعة لحكومة حماس المقالة في غزة بسجن 12 شخصاً، منهم 9 من كوادر حركة فتح والسلطة الفلسطينية، بعد إدانتهم بـ"النيل من الوحدة الثورية".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، إياد البزم، إن "المحكمة العسكرية الخاصة في غزة حكمت، أمس الاثنين، بالسجن على 12 مواطناً، منهم 8 عسكريين يعملون في أجهزة أمن سلطة رام الله، بعد إدانتهم بالنيل من الوحدة الثورية، طبقاً للمادة 178 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979"، مضيفاً أن "ثلاثة منهم فارين من وجه العدالة".

وأوضح البزم أن "المتورطين قدموا معلومات حساسة وخطيرة للأجهزة الأمنية في رام الله تتعلق بعمل المقاومة في غزة وسلاحها وأنفاقها وتحديد بيوت بعض قادتها، ومعلومات أخرى تهدد أمن واستقرار المواطنين في قطاع غزة".

من جهته اعتبر الناطق باسم حركة "فتح" في غزة، فايز أبوعيطة، أن إقدام أمن حماس على هذه المحاكمات "توتير لا مبرر له وضربة للجهود المبذولة وطنياً لإنجاز المصالحة".

وطالب أبوعيطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين "حفاظاً على الجهود والمساعي المبذولة لإنهاء الانقسام"، خاصةً أن هذه المحاكمات جاءت متزامنة مع تحديد موعد زيارة وفد المصالحة الذي قرر الرئيس محمود عباس إيفاده إلى قطاع غزة الاثنين المقبل.