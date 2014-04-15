قرار رئاسي يقيد نشاطات الأحزاب السياسية في السودان

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، الاثنين، قراراً جمهورياً ينظم أنشطة الأحزاب، ألزمها بموجبه بالحصول على موافقة مسبقة من السلطات الحكومية لتنظيم اجتماعات داخل مقارها، حسب ما قالت وكالة الأنباء السودانية.

وينص القرار على أن "لا يكون لأي من الأحزاب السياسية الحق في عقد اجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دورها أو مقارها، دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة".

وجاء قرار البشير في أعقاب إطلاقه دعوة لحوار وطني، لتحقيق "نهضة سياسية واقتصادية"، يشمل حتى المجموعات التي تحمل السلاح في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.

وكان تحالف الأحزاب المعارضة الذي يضم أحزابا يسارية، وتحالف الجبهة الثورية الذي يضم الحركة الشعبية، إضافة لثلاث حركات مسلحة تقاتل في إقليم دارفور، رفضت دعوة البشير.

يذكر أن البشير وصل إلى سدة الحكم على إثر انقلاب عسكري عام 1989، وأعيد انتخابه في عام 2010 في انتخابات قال عنها الاتحاد الأوروبي إنها تفتقر للمعايير الدولية.