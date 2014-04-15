متشددون يقتحمون مدرسة في نيجيريا ويختطفون الطالبات

أفاد مسؤول محلي، اليوم الثلاثاء، بأن متشددين بالسلاح خطفوا "عدداً كبيراً" من طالبات مدرسة ثانوية شمال شرق نيجيريا وأضرموا النار في البلدة المحيطة.

وقال إيمانويل سام، مسؤول التعليم في بلدة شيبوك في ولاية بورنو حيث وقع الهجوم مساء الاثنين: "قام رجال مسلحون بخطف عدد كبير من الفتيات الشابات بعد أن اقتحموا مدرستهن بقافلة من العربات".

ويشتبه في أن المسلحين هم من حركة "بوكو حرام" المتشددة التي يعني اسمها "التعليم الغربي حرام".

وهاجمت الحركة مراراً عدداً من المدارس في شمال شرق نيجيريا خلال التمرد الذي أودى بحياة الآلاف منذ عام 2009.

وقال شاهد عيان - طلب عدم الكشف عن هويته - إن المسلحين "جاؤوا في شاحنات ودراجات نارية وتوجهوا إلى المدرسة"، حيث تغلبوا على الجنود الذين كانوا يحرسونها.

وأضاف أن الجنود انتشروا في المكان لتوفير مزيدٍ من الحماية قبل الامتحانات السنوية، إلا أن المسلحين "تغلبوا على الجنود وخطفوا الفتيات". ولم يتمكن من تحديد عدد الفتيات المختطفات.

وفي هجوم آخر في ولاية بورنو في وقت سابق من هذا العام، قال شهود عيان إن مسلحي "بوكو حرام" حاصروا مدرسة للبنات وأجبروا الطالبات على مغادرتها وأمروهن بالعودة إلى قراهن على الفور.