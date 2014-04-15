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وفاة فلسطينية إثر إطلاق غاز مسيل للدموع قرب منزلها

المصدر: بيت لحم - فرانس برس
جانب من تشييع الفلسطينية نهى قطامش بعد وفاتها بقنبلة غاز اسرائيلية في بيت لحم
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أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، وفاة سيدة فلسطينية، مساء الاثنين، بعد استنشاقها غازاً مسيلاً للدموع أطلقه الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وقال مصدر طبي فلسطيني إن "الجيش الإسرائيلي أطلق الغاز المسيل للدموع بالقرب من منزل السيدة التي كانت تعاني من مشاكل صحية، وتوفت إثر وصولها الى المستشفى".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه لا علاقة لوفاة المرأة بأنشطة الجيش في مخيم عايدة. وقالت متحدثة باسم الجيش: "تم إبلاغ الجيش بهذا الحادث وبعد التحقق تبين أن وفاة هذه السيدة غير مرتبطة باستخدام وسائل مكافحة الشغب بما في ذلك الغاز المسيل للدموع".

وفي يناير الماضي توفي المسن الفلسطيني سعيد نصار (85 عاماً) في مستشفى بمدينة نابلس بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي استخدمه جنود إسرائيليون لتفريق تظاهرة قرب منزله في قرية كفر قدوم شمال الضفة الغربية المحتلة.

كلمات دالّة

#فلسطينية, #غاز مسيل للدموع, #مخيم عايدة, #لاجئين, #فلسطين

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