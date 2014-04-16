مواجهات عنيفة بين المصلين وإسرائيل في ساحات الأقصى

أفاد مراسل "العربية" في القدس بوقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين أثناء محاولة اقتحام قوات بالجيش الإسرائيلي باحة المسجد الأقصى.

كما أكد مفتي القدس، الشيخ محمد حسين، الأربعاء، أن ساحات المسجد الأقصى شهدت مواجهات عنيفة بين المصلين والشرطة الإسرائيلية.

وأضاف المفتي "استخدم الجنود الإسرائيليون قنابل الغاز والصوت، مما أدى إلى إصابة عدد كبير (من المصلين)، عدد منهم تم إسعافه في عيادات المسجد الأقصى".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن نحو ألف جندي إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى، وقدرت عدد المصابين من المصلين بخمسة وعشرين جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي حول أسباب اقتحام قوات الأمن التابعة له للمسجد.