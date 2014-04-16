انفجار غامض شرق خان يونس يودي بحياة 3 فلسطينيين

قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب خمسة آخرون، الأربعاء، في انفجار غامض شرق خان يونس (جنوب قطاع غزة)، بحسب وزارة الصحة في حكومة حماس المقالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، لوكالة "فرانس برس": "استشهد ثلاثة وصلوا إلى المستشفى متفحمين ولم يتم التعرف على هوياتهم، بينما أصيب خمسة آخرون، أغلبهم في حالة خطرة، إثر وقوع انفجار لم تتضح معالمه"، جنوب شرق خان يونس.

وأوضح القدرة أن القتلى الثلاثة في العشرينات من أعمارهم.

ومن جانبهم، كشف شهود عيان أن الانفجار حصل في موقع تابع لـ"كتائب عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وتتكرر الحوادث والانفجارات في مواقع التدريب التابعة لمجموعات مسلحة في قطاع غزة.