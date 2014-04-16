قتيلان و293 مفقوداً إثر غرق عبارة قبالة كوريا

قتل شخصان على الأقل، اليوم الأربعاء في غرق عبارة كانت تقل 459 راكبا قرب السواحل الجنوبية لكوريا الجنوبية.

وتم تأكيد إنقاذ 164 شخصاً فقط، فيما هناك 293 شخصا لا يعرف مصيرهم حتى الآن.

وشاركت سفن تابعة لخفر السواحل وأخرى مدنية وعسكرية ومروحيات في جهود إنقاذ ركاب العبارة، وبينهم 325 تلميذا في المرحلة الثانوية، بعدما جنحت قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد.

وكان المتحدث باسم خفر السواحل قال في وقت سابق إن "السفينة تغمرها المياه وتغرق".

وكانت العبارة في طريقها من ميناء اينشيون في غرب البلاد إلى جزيرة جيجو السياحية الجنوبية، عندما حلت بها الكارثة على بعد 20 كلم عن الساحل.

وأظهرت مشاهد بثتها قنوات التلفزيون السفينة وقد جنحت بزاوية 45 درجة، وكانت بضع مروحيات تحلق فوقها، ثم ظهرت في مشاهد أخرى وقد غاصت كلها تحت الماء باستثناء ذيلها الذي كن لا يزال ظاهرا.

وكانت العبارة قد أرسلت نداء استغاثة في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (00:00 غرينتش).

وقال أحد الركاب لقناة "واي. تي. ان" التلفزيونية في اتصال هاتفي: "سمعنا صوتا غريبا قويا ثم توقفت السفينة"، مضيفا أن "السفينة كانت تتأرجح وقد طلب منا أن نتمسك بشيء وأن نبقى جالسين".