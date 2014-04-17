الأردن.. تحطم طائرة ومقتل قائدها أثناء التدريب

قتل طيار أردني بعد سقوط طائرته في منطقة الصفاوي بمحافظة المفرق وارتطامها بالأرض، أثناء قيامه وعدد من طياري سلاح الجو الملكي بطلعة تدريبية في المنطقة الشرقية من المملكة على متن طائرات من نوع F5.

وصرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأنه تم نقل الطيار إلى أقرب مستشفى بالمنطقة، حيث لقي حتفه.

وأوضح المصدر أنه حوالي الساعة الثامنة صباحاً وأثناء قيام عدد من طائرات سلاح الجو الملكي من نوع F5 بطلعة تدريبية في المنطقة الشرقية من المملكة تحطمت إحدى هذه الطائرات نتيجة ارتطامها بالأرض، وقتل قائدها الملازم الطيار حازم أحمد ذوقان المطر.