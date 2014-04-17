الأمم المتحدة تحذر من مجاعة في جنوب السودان

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، نداء ملحاً من أجل جنوب السودان حيث يواجه مليون شخص خطر المجاعة بسبب المعارك وموسم الأمطار.

وقال بان لدى استقباله في مقر الأمم المتحدة بنيويورك المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون المساعدات الإنسانية كريستالينا جورجييفا "إذا لم نتحرك فورا فإن مليون شخص قد يعانون من المجاعة في غضون أشهر".

وأضاف أن "ملايين (السودانيين الجنوبيين) جائعون اليوم، ونحن نلحظ مستويات عالية جدا من سوء التغذية في صفوف مئات آلاف النازحين من جراء النزاع، وخاصة النساء والأطفال"، مطالبا بـ"وضع حد للمعارك وإيجاد الموارد للاستمرار في تقديم الدعم والمساعدة" للمدنيين..

وأوضح الأمين العام أن الحاجة الى توفير "هذه الموارد الآن أمر بالغ الأهمية للتمكن من إيصال الإمدادات المنقذة للحياة قبل أن يبلغ موسم الأمطار ذروته فحينها تصبح غالبية الطرقات في جنوب السودان غير سالكة".