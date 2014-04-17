مقتل 12 شرطياً في هجوم مسلح بالموصل شمال العراق

قتل 12 جندياً عراقياً وأصيب 15 آخرون بجروح في هجوم بأسلحة رشاشة استهدف مقراً عسكرياً شنه الخميس مسلحون مجهولون في محافظة نينوى قرب مدينة الموصل، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وأوضحت المصادر الأمنية أن المهاجمين استهدفوا مقر سرية للجيش العراقي في ناحية المحلبية على بعد نحو 40 كم غرب الموصل (350 كلم غرب الموصل)، وأنهم لاذوا بالفرار بعد الهجوم.

وقال ضابط برتبة رائد في الشرطة وموظف في الطب العدلي في الموصل إن 12 جندياً قتلوا وأصيب 15 بجروح في حصيلة أولية لهذا الهجوم.

وغالباً ما تتعرض المراكز العسكرية والأمنية في نينوى التي تسكنها غالبية من السنة إلى هجمات مسلحة وانتحارية يشنها مقاتلون ينتمون إلى تنظيمات إسلامية متشددة، على رأسها تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام".

وتخوض القوات العراقية منذ بداية العام الحالي معارك ضارية مع مقاتلي هذه التنظيمات في محافظة الأنبار غرب البلاد، حيث يسيطر مسلحون مناهضون للحكومة على مدينة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) ويشنون هجمات يومية في الرمادي المجاورة (100 كلم غرب بغداد).

وقتل في أعمال العنف في العراق منذ بداية أبريل الحالي أكثر من 400 شخص بحسب حصيلة أعدت استنادا إلى مصادر أمنية وعسكرية وطبية، فيما قتل أكثر من 2650 شخصا منذ بداية 2014.