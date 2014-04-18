تركيا.. تويتر توافق على حجب التغريدات "الضارة"

وافقت "تويتر" على حجب أجزاء من التغريدات التي يتم نشرها على شبكتها الاجتماعية عن المستخدمين في تركيا مستقبلاً، وذلك حسب ما أعلنه لطفي إيلفان وزير الاتصالات التركي.

وأكد لطفي إيلفان أنه اتفق مع مسؤولي "تويتر" على حجب، ما وصفه بـ"المحتوى الضار"، من التغريدات المنشورة على الشبكة الاجتماعية، وذلك عبر التشويش عليه، بتمويهه، وذلك بشكل يمنع بقية المستخدمين من قراءته.

وأضاف الوزير التركي أن مسؤولي "تويتر" وافقوا كذلك على حذف أكثر من 200 جزء من المحتوى المنشور حالياً على الشبكة الاجتماعية، وعلى تطوير آلية لحجب المحتوى الضار مستقبلاً، خاصة من التغريدات المنشورة من حساب مجهول أو باللغة التركية.

وأشار إيلفان، حسب ما نشرته صحيفة Hürriyet Daily News التركية، أنه ستبقى الاتصالات مفتوحة مع مسؤولي "تويتر" لحل أي مشاكل محتملة بشكل سريع، مضيفاً أن مسؤولي الشبكة الاجتماعية تعهدوا بأن يكونوا أكثر تعاونا في المستقبل.

وكانت السلطات التركية حجبت "تويتر" في أواخر شهر مارس الماضي إثر تجاهله لحذف محتوى وصفه جهاز تنظيم الاتصالات التركي بـ"المسيء"، حيث كان يضم تسجيلات صوتية تزعم تورط رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، في قضايا فساد.

وعادت الحكومة التركية في الثالث من أبريل الماضي لترفع الحجب المفروض على الشبكة الاجتماعية بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية في البلاد حكمًا يؤكد أن الحجب ينتهك الدستور التركي وحقوق حرية التعبير.

يذكر أن موافقة "تويتر" على حجب أجزاء من المحتوى المنشور في التغريدات التي يشاركها مستخدمو شبكتها الاجتماعية يعد بمثابة تعديل لسياستها الخاصة بحجب المحتوى، والتي تنص على حجب كامل المحتوى، وليس جزءا منه، في بلد محدد في حال تقدمت السلطات الرسمية بها بطلب رسمي معللاً الأسباب.

