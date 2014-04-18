"مجزرة" في قاعدة للأمم المتحدة بجنوب السودان

أدانت الولايات المتحدة هجوماً قام خلاله حشد من مدنيين مسلحين تظاهروا بأنهم محتجون سلميون يقدمون التماسا إلى بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان باقتحام قاعدة تابعة للمنظمة الدولية تؤوي حوالي 5000 مدني، وفتحوا النار يوم الخميس.

وقال مصدر بالأمم المتحدة تحدث شرط عدم نشر اسمه إن 48 شخصاً على الأقل قتلوا، وأصيب 60 آخرون في الهجوم الذي وقع على القاعدة الموجودة في مدينة بور بولاية جونقلي، حيث يتمركز جنود من الهند وكوريا الجنوبية ضمن قوة حفظ السلام الدولية. وأضاف المصدر أن عدد القتلى من المرجح أن يرتفع.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريتش" أن عشرات المدنيين أصيبوا في الهجوم، لكن لم يتأكد بعد العدد الدقيق للقتلى والجرحى.

وقال دوجاريتش إن اثنين من أفراد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أصيبا أثناء التصدي للحشد المسلح. وقال دوجاريتش "هذا الهجوم على موقع توفر فيه الأمم المتحدة الحماية لمدنيين هو تصعيد خطير".

يذكر أن آلاف الأشخاص قتلوا، وشرد أكثر من مليون منذ اندلاع القتال في جنوب السودان في منتصف ديسمبر نتيجة صراع على السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار. كما لجأ عشرات الآلاف إلى قواعد تابعة للأمم المتحدة في أنحاء البلاد طلباً للحماية.

