58 قتيلا في هجوم استهدف قاعدة أممية جنوب السودان

أسفر هجوم استهدف قاعدة للأمم المتحدة في جنوب السودان، تضم لاجئين، الخميس، عن مقتل 58 شخصا، وإصابة 100 آخرين، وفق ما أعلن مسؤول برنامج المساعدة الإنسانية في البعثة الأممية طوني لانزر، الجمعة.

وقال لانزر: "تم العثور على 48 جثة لنساء وأطفال ورجال داخل القاعدة، فيما وجدت عشر جثث لمعتدين خارجها"، مشيرا إلى أن الحصيلة هي 58، ولكنها قد ترتفع أكثر، خاصة أن هناك 100 جريح، من بينهم حالات خطيرة.

ووفق لانزر، فإن مجموعة من 350 مسلحا شابا بثياب مدنية لجأوا إلى العنف المفرط لاختراق محيط القاعدة في مدينة بور التي تسيطر عليها الحكومة، ثم فتحوا النار على المدنيين الخائفين بهدف قتل أكبر عدد ممكن.

وأضاف "حين اتضح لنا أننا نتعرض لهجوم سارعنا إلى الرد، وقد أنقذ الرد السريع لقوات حفظ السلام كثيرين".

وأشاد لانزر إلى عمل قوات حفظ السلام من الهند والنيبال وكوريا الجنوبية المسؤولة عن حماية خمسة آلاف لاجئ في القاعدة.

وتابع، "سنفعل كل ما هو ضروري لحماية الأشخاص في عهدتنا"، ويتضمن ذلك استخدام السلاح. وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لتعزيز أمن القواعد الأممية، والتي لجأ إليها نحو 60 ألف شخص من إثنيات مختلفة.

وبحسب المسؤول الأممي، فإن الأسبوع الماضي كان الأكثر قتامة في تاريخ جنوب السودان، ليس فقط بسبب الهجوم على القاعدة، وإنما أيضا بسبب الأعمال الوحشية في بنتيو شمالاً، والتي استعاد المتمردون السيطرة عليها.

ووفق لانزر، فإن نزاع جنوب السودان دخل في "عصر الثأر"، علما بأنه اندلع في 15 ديسمبر، بين القوات الموالية للرئيس سيلفا كير والمتمردين الموالين لنائب الرئيس السابق رياك مشار.