مصرع شخصين في انفجار سيارة غرب المنامة

نقل مراسل قناة "العربية" عن مصادر أمنية بحرينية نبأ مقتل شخصين في انفجار وقع في سيارة مدنية في منطقة المقشع غرب العاصمة المنامة.

وأوضحت غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة أنها تلقت ظهر، أمس السبت، بلاغاً بوقوع انفجار في سيارة مدنية كانت تحتوي على مواد متفجرة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية على صفحتها في "تويتر" إن الجهات المختصة انتقلت للموقع على الفور، وإن المعاينة المبدئية كشفت عن العثور على جثتين متفحمتين، وإصابة ثالث بحروق، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

وأكدت الوزارة أيضاً أنها تباشر أعمال البحث والتحري للكشف عن ملابسات الواقعة والمتورطين فيها.

كما أفادت معلومات أخرى بوقوع انفجار آخر في منطقة "القرية" أوقع إصابات بسيطة في صفوف رجال الدفاع المدني.