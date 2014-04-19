مقتل معارض جمهوري إيرلندي بالرصاص في بلفاست

قُتل معارض بارز من الجمهوريين الإيرلنديين بالرصاص في إيرلندا الشمالية أمس الجمعة، في أحدث هجوم تشهده البلاد منذ التوصل لاتفاقية سلام في إيرلندا عام 1998.

ويسود الهدوء بشكل كبير إيرلندا الشمالية منذ أن أنهت إلى حد كبير اتفاقية "الجمعة العظيمة" العنف الطائفي الذي استمر أكثر من 30 عاما، ولكن البلاد تشهد أعمال عنف بين الحين والآخر ولاسيما في الـ 18 شهرا الماضية.

وأطلقت النار بعد ظهر الجمعة على تومي كروسان وهو معارض بارز لاتفاقية السلام في غرب بلفاست، ولفظ أنفاسه في موقع الهجوم.

وقتل أكثر من 3600 شخص في الصراع الطائفي بين القوميين الكاثوليك الإيرلنديين الذين يسعون للاتحاد مع إيرلندا، والوحدويين البروتستانت الذين يريدون البقاء ضمن المملكة المتحدة.