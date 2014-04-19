100 قتيل بجنوب السودان في هجوم لسرقة ماشية

قتل أكثر من 100 شخص في هجوم لسرقة ماشية في شمال دولة جنوب السودان، كما أعلن وزير الإعلام الإقليمي، السبت.

وقال الوزير بول دهيل لإذاعة ميرايا إف.ام، التابعة للأمم المتحدة "فقدنا 28 مدنيا" في منطقة خيام معزولة لمربي الماشية في ولاية واراب، مشيرا إلى أن قوات الشرطة والجيش طاردت المهاجمين وقتلت 85 منهم.

وأضاف الوزير "ألقي القبض على عدد من المهاجمين في مناطق المستنقعات الممتدة حتى ولاية الوحدة".

وتتكرر المعارك على الماشية في جنوب السودان، ففي نهاية العام 2011 قتل أكثر من 600 شخص في ولاية جونقلي إثر هجوم شنه نحو ستة آلاف شاب من قبيلة النوير ضد خصومهم من قبيلة المورلي.

ولم يعرف بعد ما إذا كان هذا الهجوم لسرقة الماشية مرتبطا بالنزاع القائم حاليا في جنوب السودان بين الرئيس سلفا كير ومنافسه رياك مشار الذي أوقع حتى الآن آلاف القتلى.