البحرين.. أحكام بالمؤبد في تهمة تخابر أجنبي

صرّح محمد صلاح، رئيس نيابة العاصمة البحرينية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت، الأحد، حكماً في القضية المقيدة ضد 14 متهماً لارتكابهم جرائم التخابر مع مَنْ يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها القومية.

وقضت المحكمة بمعاقبة 12 متهماً بالسجن المؤبد عما أسند لكل منهم، والسجن لمدة 15 سنة وغرامة 1000 دينار لمتهمين اثنين مع مصادرة المضبوطات.

ويوجد في قائمة التهم طلب وقبول عطايا مالية في مقابل التخطيط لارتكاب تلك الأعمال، وكذا الالتحاق بجماعة مقاتلة في الخارج والتدريب لديها على استعمال الأسلحة والمفرقعات بغرض ارتكاب جرائم إرهابية داخل المملكة، فضلاً عن حيازة وحمل أسلحة بغير ترخيص، وجمع وإعطاء أموال لجماعات إرهابية وإمدادها بالأسلحة والذخائر، مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق هذه الأهداف.

وكانت النيابة البحرينية قد أجرت تحقيقات مكثفة في هذه الوقائع في ضوء ما كشفت عنه التحريات من اتصال المتهمين بالحرس الثوري الإيراني والتخابر مع عناصره بغية ارتكاب أعمال عنف وتخريب داخل المملكة لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار بالبلاد، حيث استجوبت مَنْ تم ضبطه من المتهمين وواجهتهم بالأدلة ضدهم، والآخرين يوجدون في حالة هروب.

وقد ثبت من التحقيقات من خلال الأدلة القولية والمادية قيام المتهمين الرئيسيين تنفيذاً للتكليفات الصادرة إليهم من الخارج بمساعدة بعض المتهمين في السفر والالتحاق بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي والتدرب بها على استخدام الأسلحة والمفرقعات توطئة لاستعانة بهم في ارتكاب جرائم إرهابية داخل المملكة.

وثبت من التحقيق أيضاً حصولهم مقابل ذلك على أموال لتنفيذ ذلك المخطط ولتمويل مجموعات إرهابية داخل المملكة، وذلك من أجل تدبير الأسلحة والأدوات والوسائل اللازمة للقيام بأعمال التخريب والعنف، وقد أمرت النيابة فور إنجاز تحقيقاتها بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت القضية إلى أن أصدرت حكمها المتقدم بإدانة ومعاقبة المتهمين كافة.