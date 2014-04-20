الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بتقويض الاستقرار الدولي

اتهم رئيس الحكومة الأوكرانية ارسيني ياتسينيوك روسيا بتقويض الاستقرار الدولي، وطالب حلفاءه الغربيين بمساعدة لتحديث الجيش الأوكراني.

وقال ياتسينيوك، في مقابلة معه أجريت، السبت، وبثتها شبكة "إن بي سي" الأميركية، الأحد: "لدى العالم ما يكفي من الأسباب للشعور بالقلق إزاء نوايا بوتين"، مضيفاً "روسيا الاتحادية قوّضت الاستقرار الدولي".

وتابع المسؤول الأوكراني: "لقد وضعت في الواقع حداً لكل برامج عدم الانتشار النووي"، في إشارة الى مذكرة بودابست عام 1994 والتي وافقت أوكرانيا بموجبها على التخلص من ترسانتها النووية مقابل ضمان سلامة ووحدة أراضيها.

وأضاف ياتسينيوك: "من الواضح اليوم أن روسيا تشكل تهديداً للكرة الأرضية، للاتحاد الأوروبي ولأوكرانيا".

ودعا ياتسينيوك الدول الغربية إلى دعم بلاده. وقال عشية زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الى أوكرانيا الاثنين: "يجب أن نكون أقوياء لوقف روسيا، ولذلك فنحن بحاجة لدعم فعلي من شركائنا الغربيين"، مضيفاً "نحن بحاجة لدعم اقتصادي ومالي ولتحديث الجيش الأوكراني وإعادة النظر في جميع بنى الدفاع الأوكرانية".

وقال المسؤول الأوكراني أيضاً: "إن الرئيس بوتين يحلم بإعادة بناء الاتحاد السوفييتي، وهو يذهب بعيداً يوماً بعد يوم، والله وحده يعرف أين يمكن أن يتوقف".

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" رفض السفير الروسي لدى الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك هذه التهمة. وقال: "إن أي تصريح يشير إلى رغبتنا في إعادة الاتحاد السوفييتي هو مغلوط تماماً".

وكان رئيس بلدية مدينة سلافيانسك الأوكرانية التي يسيطر عليها الانفصاليون الأوكرانيون دعا، الأحد، الرئيس الروسي إلى إرسال قوات الى شرق أوكرانيا أو تسليم السلاح الى الانفصاليين لحماية السكان الموالين للروس.