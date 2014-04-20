انفصاليون يعلنون حظراً للتجول بمدينة أوكرانية

أعلن رئيس بلدية مدينة سلافيانسك، معقل الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، الأحد، حظرا للتجول بعد مواجهة مسلحة أسفرت عن أربعة قتلى.

وقال فياتشيسلاف بونوماريف في مؤتمر صحافي إن "حظر التجول يبدأ تطبيقه اليوم. التجول في الشوارع محظور من منتصف الليل حتى السادسة صباحا".

وتجولت سيارة بعد الظهر في المدينة لتنبيه السكان إلى هذا الإجراء.

وطالب بونوماريف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإرسال قوات لحفظ السلام إلى هذه المدينة التي شهدت مواجهة مسلحة ليل السبت/الأحد أسفرت عن أربعة قتلى.

وقال فياتشيسلاف بونوماريف في مؤتمر صحافي في سلافيانسك، الأحد، موجها نداء إلى بوتين "نطلب منكم أن تبحثوا في أسرع وقت إمكان إرسال قوات لحفظ السلام للدفاع عن السكان ضد الفاشيين".

وأكد بونوماريف أن السكان المحليين مهددون من جانب مجموعة "برافي سكتور" الأوكرانية القومية التي حملها مسؤولية المواجهة الدامية ليل السبت/الأحد.

5 قتلى في تبادل إطلاق نار

وقتل خمسة أشخاص، هم ثلاثة ناشطين موالين لروسيا ومهاجمان، صباح الأحد، في تبادل إطلاق نار قرب سلافيانسك بشرق أوكرانيا، على ما أفاد مسؤول محلي للصحافيين.

وقال المسؤول المحلي إن الهجوم وقع قرب حاجز أقامه ناشطون موالون لروسيا في قرية بيلباسيفكا على مسافة بضعة كيلومترات غرب مدينة سلافيانسك التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا بشكل تام.

ونقلت محطة "روسيا 24" الإخبارية المملوكة للدولة الخبر، مؤكدة أن ثلاثة من القتلى من بين الانفصاليين الموالين لروسيا الذين يسيطرون على سلافيانسك، والقتيلان الآخران من المجموعة التي هاجمت نقطة التفتيش.