عبد الله يتقدم نتائج الانتخابات الأفغانية

أعلنت اللجنة الانتخابية الأفغانية المستقلة، الأحد، أن وزير الخارجية الأسبق عبدالله عبدالله يتقدم على منافسه أشرف غني الاقتصادي السابق في البنك الدولي بنحو 11 نقطة، حسب نتائج جزئية للانتخابات الرئاسية التي جرت في الخامس من أبريل شملت نصف بطاقات الاقتراع.

وحسب هذه النتائج التي أعلنتها اللجنة، فإن عبدالله عبدالله جمع 44.4% من الأصوات مقابل 33.2% لأشرف غني، ويأتي هذان المرشحان في مقدمة المرشحين الثمانية الذين تنافسوا لخلافة الرئيس حميد كرزاي.

وقال أحمد يوسف نورستاني، رئيس اللجنة الانتخابية، في تصريح صحافي: "تم حتى الآن فرز نحو نصف بطاقات الاقتراع"، أي 3.45 مليون بطاقة.

وفي حال لم يجمع أي من المرشحين المتقدمين 50% من الأصوات تجرى دورة اقتراع ثانية في الثامن والعشرين من مايو المقبل.

وكان نحو سبعة ملايين أفغاني شاركوا في الانتخابات التي جرت في الخامس من أبريل من دون حوادث كبيرة رغم تهديدات حركة طالبان بعرقلة هذه الانتخابات.

وكان عبدالله عبدالله، حل ثانيا وراء كرزاي، في انتخابات العام 2009، وسبق أن أعلن أنه سيدعو في حال فوزه إلى إجراء تعديلات دستورية تتيح تقاسم السلطة في البلاد.