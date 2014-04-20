9 قتلى في هجمات بالعراق بينها استهداف جامعة

قتل 9 أشخاص على الأقل، وأصيب العشرات بجروح في سلسلة هجمات جديدة في العراق، اليوم الأحد، بينها هجوم انتحاري استهدف جامعة في بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية لوكالة "فرانس برس".

وقال ضابط برتبة عقيد إن "انتحاريا فجر نفسه داخل حرم جامعة الإمام الكاظم في حي أور قبل أن يتسلل إليها انتحاري ثان ومسلح ويقتلا على أيدي القوات الأمنية".

من جهته، قال مصدر في وزارة الداخلية إن الانتحاري فجر نفسه عند مدخل الجامعة وليس في حرمها، مؤكداً أن الانتحاري الثاني قتل على أيدي القوات الأمنية.

وقتل بحسب العقيد ومصدر طبي رسمي ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب تسعة بجروح في هذا الهجوم.

في موازاة ذلك، قتل ثلاثة أشخاص، وأصيب أربعة بجروح في انفجار سيارة مفخخة في منطقة الإسكندرية الواقعة في محافظة بابل جنوب بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ووزارة الداخلية على موقعها.

وقتل أيضاً ثلاثة أشخاص، وأصيب 26 بجروح في انفجار سيارتين مفخختين عند مدخل مدينة الرميثة الواقعة شمال مدينة السماوة (280 كلم جنوب بغداد) في محافظة المثنى، وفقاً لضابط برتبة مقدم في الشرطة ومصدر في دائرة صحة المثنى.