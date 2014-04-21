البحرين: هروب سجينين خطيرين من مركز تأهيل

على أثر هروب اثنين من الموقوفين المتهمين بالإرهاب من مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" بالمنامة، أصدر الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الأمن العام اللواء ناجي الهاشل، للتحقيق في هروب موقوفين من مراكز التوقيف.

وطلب وزير الداخلية البحث في ملابسات هذه الأحداث والمتسببين فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى الوقوف على النواقص والإجراءات الأمنية والقانونية التي يتم العمل بها، بما يضمن معالجة السلبيات والارتقاء بالإجراءات التي يتم تنفيذها في إطار تطبيق القانون.

كما قرر وزير الداخلية، نقل مدير إدارة الإصلاح والتأهيل إلى رئاسة الأمن العام وتعيين أحد الضباط للقيام بتسيير أعمال الإدارة، مع نقل تبعية الإدارة إلى وكيل وزارة الداخلية.