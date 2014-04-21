16 قتيلاً في هجمات وتفجيرات انتحارية متفرقة بالعراق

قتل 16 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات بجروح في أعمال عنف في العراق، الاثنين، بينها أربعة تفجيرات انتحارية استهدفت مناطق متفرقة، وذلك قبل نحو أسبوع من الانتخابات البرلمانية، حسبما أفادت مصادر في الشرطة.

وقال ضابط برتبة ملازم إن: "13 شخصاً على الأقل قتلوا، وأصيب 35 بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجز تفتيش للشرطة في الصويرة الواقعة في محافظة واسط".

وأشار إلى أن بين القتلى أربعة من عناصر الشرطة وامرأتان وطفلان، وأكد مصدر طبي في مستشفى الصويرة حصيلة ضحايا الهجوم.

وفي هجوم انتحاري بسيارة مفخخة ثانية استهدف حاجز تفتيش في منطقة المدائن، قتل شرطي ومدني وأصيب ستة من المارة بجروح، وفقاً لمصادر أمنية وطبية.

كما أدى هجوم انتحاري بحزام ناسف وسط مدينة بعقوبة إلى إصابة أحد المارة بجروح، وفقاً لمصادر أمنية وطبية.

وتمكنت قوات الأمن من إفشال هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجزاً أمنياً في قضاء تلعفر إلى الغرب من الموصل، ورغم أن الانتحاري تمكن من تفجير نفسه إلا أنه لم يصب بأذى، بعدما أجبرته القوات الأمنية على الابتعاد عن الحاجز.

وقتل شخص وأصيب آخر بجروح في هجوم مسلح استهدف سيارة مدنية على طريق رئيسي في اللطيفية إلى الجنوب من بغداد، وفقاً لمصادر أمنية وطبية.

وتأتي أعمال العنف هذه مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة الأسبوع المقبل في الثلاثين من الشهر الحالي.