أردوغان يحذر من تنظيم أي احتفال بتقسيم في عيد العمال

رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بشكل قاطع قيام أي تظاهرة بمناسبة الأول من مايو هذا العام، في ساحة تقسيم وسط إسطنبول التي باتت ترمز إلى احتجاجات يونيو 2013، المناهضة للحكومة، متوعداً بقمعها إذا جرت.

وصرح أردوغان في البرلمان، موجهاً الحديث إلى المجتمع المدني والنقابات التي تصرّ على التجمع في ساحة تقسيم للاحتفال بعيد العمال: "لا تحلموا بساحة تقسيم، تظاهروا في أماكن أخرى في إسطنبول تكون مفتوحة للتظاهر".

وأضاف: "لا مانع على الإطلاق من الاحتفال، لكن ينبغي فعل ذلك في أماكن محددة مسبقاً، والشرطة ستقمع كل تجمع محظور قد يثير الفوضى في المدينة".

وتابع رئيس الحكومة: "لن نوافق على أي إصرار على التجمع في تقسيم"، وناشد المنظمات والنقابات عدم تحدي الحظر وعدم إثارة توتر مع الدولة.

وفي العام الماضي أدت تظاهرات الأول من مايو إلى مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، الذين حاولوا التوجه إلى ساحة تقسيم بالرغم من منع السلطات.

وباتت ساحة تقسيم منذ الصيف الماضي رمزاً لجبهة الاحتجاجات ضد النظام التركي الإسلامي المحافظ الحاكم منذ 2002.