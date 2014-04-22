سطو مسلح جديد على أسرة إماراتية في لندن

في حادثة هي الثانية من نوعها تعرّض مواطن إماراتي، الليلة الماضية، لحادث سطو مسلح وهو في شقته مع زوجته في أحد أحياء لندن.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية أن سبعة أشخاص ملثمين داهموا منزل العائلة الإماراتية وخلعوا باب الشقة، حاملين مطارق وسكاكين ومسدسات. وقام أفراد العصابة بتهديد المواطن الإماراتي وزوجته من أجل الاستيلاء على ما لديهما من أموال ومجوهرات.

ومن جهته، أوضح السفير الإماراتي في لندن، عبدالرحمن غانم المطيوعي، أن العصابة سرقت النقود التي عثرت عليها في الشقة، بالإضافة إلى بعض المجوهرات وبطاقات الاعتماد.

وأشار إلى أن المواطن تمكّن من كشف قناع أحد المهاجمين، ما دفع الأخير إلى أن يأمر زميله في العصابة بإطلاق النار على الضحية لأنه تعرف إليه.

ولاذ المهاجمون بالفرار بعد أن سمعوا صوت إنذار سيارة بالقرب من البناية التي تقع فيها شقة المواطن الإماراتي، ما أدى إلى ارتباكهم وخوفهم من أن تكون عناصر الشرطة قادمة.

وأضاف السفير أن الجيران أبلغوا الشرطة بالحادثة، فباشرت التحقيق وعثرت على بعض المسروقات، ولا زالت تحقق في الحادث.

كما أكد أن حالة الأسرة جيدة، كاشفاً أنه تم نقل أفرادها إلى إحدى الشقق التابعة لـ"مكتب دبي" في لندن.

يُذكر أن هذا الحادث يأتي بعد أقل من شهر على جرح ثلاث سيدات إماراتيات في الثلاثينات من العمر، جراء هجوم بالمطرقة تعرّضن له في فندق فخم بلندن، وذلك على يد رجل فاجأهن أثناء نومهن.