سلسلة من الاغتيالات تطال ضباطاً في صنعاء

اغتال مسلحون مجهولون 4 ضباط يمنيين في صنعاء يومي الاثنين والثلاثاء، في الوقت الذي تستمر فيه حملة كبيرة ضد تنظيم القاعدة في جنوب ووسط البلاد، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وصباح الثلاثاء، قتل مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية العقيد عبدالرزاق الجبلي، وهو مسؤول التدريب في الشرطة العسكرية، وذلك بعيد خروجه من منزله على طريق مطار صنعاء.

إلى ذلك، قتل الضابط في أمن المطار فارس السويدي مساء الاثنين، أمام المطار بأيدي مسلحين مجهولين، بحسب المصدر الأمني. وتحمل هذه العمليات بصمات تنظيم القاعدة.

يذكر أن القاعدة نفذت عشرات الهجمات من هذا النوع ضد مسؤولين وعناصر في قوات الأمن والجيش في اليمن. وتأتي هذه الاغتيالات فيما تشن حكومة صنعاء بالتعاون مع الولايات المتحدة حملة جوية ضد تنظيم القاعدة في جنوب ووسط البلاد.

وقتل ما لا يقل عن 68 مسلحاً من عناصر تنظيم القاعدة في سلسلة غارات جوية استهدفت معسكرات للتنظيم المتطرف في جنوب اليمن ووسطه في إطار هذه العملية الواسعة المستمرة منذ السبت.

