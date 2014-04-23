ترحيل حسين النجاتي ممثل السيستاني من البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إبعاد رجل الدين حسين النجاتي، ممثل المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، وذلك بعد أشهر من إسقاط الجنسية البحرينية عنه.

والنجاتي هو واحد من ضمن قائمة تضم 31 بحرينياً أسقطت السلطات البحرينية جنسيتهم في نوفمبر 2012.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "النجاتي مارس نشاطاته بشكل غير واضح، ومن غير تنسيق مع الجهات الرسمية بالبلاد، واتضح للجهات المعنية أنه ممثل للسيستاني".

وتابع بيان الداخلية: "اتضح بعد الاستفسار من العاملين في مكتبه أنه يقوم بجمع أموال وتوزيعها باسم المرجعية التي يعمل ممثلا لها، مما يعزز الشكوك حول هوية النجاتي".

ونبهت الوزارة في بيانها إلى أن "العمل كوكيل رسمي لأي جهة يتطلب خطابا رسميا يحدد المسؤوليات والنشاطات المنوي القيام بها".

وأوضحت الوزارة أنه "في ضوء هذه المعطيات ولأنه لم يتم اتخاذ كل هذه الإجراءات، ارتأينا إبعاد حسين النجاتي من أجل تصحيح الأوضاع وفق مقتضيات القوانين والإجراءات".

وأشارت الوزارة إلى أن النجاتي "ولد في العام 1960 لأب وأم مقيمين بالبحرين ويحملان الجنسية الإيرانية".

وفي سياق متصل، نشرت جمعية الوفاق، أكبر فصيل شيعي معارض في البحرين، على حسابها في موقع "تويتر" صورة للنجاتي لحظة وصوله إلى بيروت قادماً من البحرين عصر اليوم الأربعاء.

وكانت السلطات البحرينية قد أسقطت الجنسية البحرينية عن النجاتي وزوجته وأبنائه الثلاثة في نوفمبر 2012.

ومع النجاتي، سحبت الجنسية عن 30 بحرينياً آخرين، بينهم نائبان عن جمعية الوفاق، وبررت السلطات البحرينية حينها هذه الخطوة بأن "المسقطة جنسيتهم أضروا بأمن الدولة".