تفجير مزدوج بالموصل يستهدف مسؤولين أمنيين من نينوى

نجا كل من مدير شرطة نينوى ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة من محاولة اغتيال بتفجير مزدوج استهدف موكبهما غرب مدينة الموصل.

وأوضح مدير إعلام شرطة نينوى أن عبوتين ناسفتين انفجرتا بالتعاقب أثناء مرور موكب مدير شرطة نينوى اللواء الركن خالد أحمد الحمداني، وبرفقته محمد إبراهيم يوسف، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى في حي الصحة غرب الموصل.

وأضاف المصدر أن الانفجار المزدوج استهدف الموكب بعد عودة المسؤولين من قضاء تلعفر.

ومن جهته، أفاد مصدر أمني في شرطة نينوى أن التفجير أسفر عن مقتل 12 شخصاً، بينهم مرشح للانتخابات البرلمانية وإصابة 35 مدنيا، بينهم أطفال ونساء، بجروح.

وأوضح المصدر أن من بين القتلى الشيخ سالم يوسف الكيكي، المرشح عن "قائمة التحالف الكردستاني" في نينوى، وهو شيخ مشايخ عشيرة الكيكي، إحدى العشائر الكردية.