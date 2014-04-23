وفدا المصالحة الفلسطينية: انتهاء سنوات الانقسام

أعلن وفدا المصالحة الفلسطينية، أمس الأربعاء، انتهاء سنوات الانقسام الفلسطيني في مؤتمر صحافي، ألقى الكلمة الرئيسية فيه رئيس وزراء الحكومة المقالة، إسماعيل هنية. وقال هنية إن الاجتماعات بين حركة فتح وحركة حماس في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين انتهت إلى اتفاق على تنفيذ سبل المصالحة بين الطرفين.

وأوضح هنية أنه تم عقد اجتماعين على مدار اليومين الماضيين سادتهما روح التوافق وتغليب مصلحة الوطن. كما كشف عن وضع جداول زمنية دقيقة لتنفيذ المصالحة. وأضاف أنه تم التأكيد على الالتزام بما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة واعتبارهما المرجعية عند تنفيذ المصالحة. وقال إن الرئيس الفلسطيني سيجري مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني بدءا من اليوم، على أن تُعلن خلال 5 أسابيع

إلى ذلك، شدد هنية على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، على أن يخول الرئيس بتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع القوى الوطنية، وتجرى الانتخابات بعد 6 أشهر على الأقل من تشكيل الحكومة.

وأعلن أنه تم الاتفاق على عقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية لممارسة مهامها المنصوص عليها في الاتفاقات في غضون 5 أسابيع من الأربعاء. وأوضح أن مصر ستعلب دور الراعي والضامن لاتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركة فتح وحركة حماس.